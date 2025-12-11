У «Тенерифе» прервалась серия из 31 домашней победы подряд за 4 года в Лиге чемпионов

«Трапани Шарк» прервал победную серию «Тенерифе».

У «Тенерифе» прервалась впечатляющая серия побед. Испанский клуб не проигрывал на своей арене в рамках Лиги чемпионов с декабря 2021 года. За это время команда ежегодно попадала в «Финал четырех», по разу заняв 1-е, 2-е и 3-е места.

Испанцев огорчили итальянцы из находящегося на грани банкротства «Трапани Шарк». Гости победили со счетом 83:80. Тем не менее «Тенерифе» выиграл группу D и прошел в следующий этап турнира.