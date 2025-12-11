Франц Вагнер о травме голеностопа: «Смешанные чувства... В каком‑то смысле мне повезло»

Форвард «Орландо» поделился своими ощущениями после травмы голеностопа.

Игроки «Орландо » Франц и Моритц Вагнеры продолжают реабилитацию после травм, но не прекращают общение с фанатами. В среду братья посетили местный молодежный центр, раздавая рождественские подарки детям. Франц, передвигавшийся в защитном ботинке и на костылях, рассказал о своем состоянии.

«Смешанные чувства… С одной стороны – огромное облегчение, с другой – неприятно, что придется пропустить пару недель. В каком-то смысле мне повезло, и я благодарен, что это всего лишь растяжение связок голеностопа. В масштабах всей карьеры это лишь небольшая заминка», – сказал форвард «Орландо».

Франц Вагнер получил растяжение связок голеностопа и выбыл на срок от 2 до 4 недель