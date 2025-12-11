3

Майлз Тернер о положении «Милуоки»: «Я не считаю, что пора паниковать»

Несмотря на серию из 10 поражений в 12 матчах, а также на травму лидера команды Янниса Адетокумбо, центровой «Милуоки» Майлз Тернер не считает сезон потерянным. Используя четырехдневный перерыв перед матчем с «Бостоном», команда пытается найти решение для возвращения в гонку за плей-офф.

«Мы отстаем всего на пять с половиной игр от третьего места в конференции, так что лично я не считаю, что сейчас время для паники. Но надо посмотреть правде в глаза и четко оценить ситуацию.

Я считаю, что осознание ситуации и паника – это две совершенно разные вещи. Нужно просто принять, что мы не там, где хотим быть, но и не так далеки от этого.

С тем составом, что у нас есть сейчас, я считаю, мы вполне способны сделать дополнительный рывок. Но можно сколько угодно об этом говорить – важно выйти на площадку и сделать дело», – заявил Тернер в интервью The Athletic.

Источник: The Athletic
