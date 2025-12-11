Джейк Фишер: «Единственный игрок, на которого «Уорриорз» согласятся обменять Дрэймонда Грина – это Яннис Адетокумбо»

По мнению эксперта, «Уорриорз» согласятся на обмен Грина только ради Янниса.

По мнению инсайдера Джейка Фишера, существует только один вариант, при котором «Голден Стэйт» может обменять Дрэймонда Грина.

«На мой взгляд, единственный игрок в лиге, на которого «Уорриорз» согласятся обменять Дрэймонда Грина – это Яннис Адетокумбо . Только он. Если объединить его с Джонатаном Кумингой и Брэндином Подземски , то у «Голден Стэйт », вероятно, вдруг появится привлекательное предложение для «Милуоки ».

Но я не думаю, что они станут предлагать зарплату Дрэймонда – или зарплату Джимми Батлера – ради кого‑то, кроме Янниса», – отметил Фишер.