Ник Нерс о Поле Джордже и Джоэле Эмбииде: «Похоже, что оба прогрессируют»

Ник Нерс заявил, что Пол Джордж и Джоэл Эмбиид «прогрессируют».

«Пол Джордж и Джоэл Эмбиид сегодня оба участвовали в большей части тренировки «Сиксерс», включая несколько живых упражнений. Похоже, что оба прогрессируют», – сказал главный тренер «Филадельфии».

Джордж и Эмбиид в среду пропустили первый матч сезона против «Милуоки» (109:124) из-за травм коленей.