Ник Нерс о Поле Джордже и Джоэле Эмбииде: «Похоже, что оба прогрессируют»
Ник Нерс заявил, что Пол Джордж и Джоэл Эмбиид «прогрессируют».
«Пол Джордж и Джоэл Эмбиид сегодня оба участвовали в большей части тренировки «Сиксерс», включая несколько живых упражнений. Похоже, что оба прогрессируют», – сказал главный тренер «Филадельфии».
Джордж и Эмбиид в среду пропустили первый матч сезона против «Милуоки» (109:124) из-за травм коленей.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости