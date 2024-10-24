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Ник Нерс о Поле Джордже и Джоэле Эмбииде: «Похоже, что оба прогрессируют»

Ник Нерс заявил, что Пол Джордж и Джоэл Эмбиид «прогрессируют».

«Пол Джордж и Джоэл Эмбиид сегодня оба участвовали в большей части тренировки «Сиксерс», включая несколько живых упражнений. Похоже, что оба прогрессируют», – сказал главный тренер «Филадельфии».

Джордж и Эмбиид в среду пропустили первый матч сезона против «Милуоки» (109:124) из-за травм коленей.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Ноа Левика в соцсети X
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