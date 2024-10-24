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Тайриз Макси: «Филадельфия» не может выигрывать только за счет Джоэла Эмбиида»

«Бакс» уверенно победили «Сиксерс» в первом матче сезона (124:109).

«Мы провели один матч. Не буду заявлять, что мы плохо показали себя из-за отсутствия Эмбиида. Да, мы не победили. Но он провел с нами всю «предсезонку». Большую часть тренировочного лагеря.

Команда не может выигрывать только за счет Джоэла Эмбиида. Это недопустимо.

Нам нужно реализовывать свои броски. Играть правильным образом. И мы станем лучше. Я уж точно. Сосредоточусь на этом», – заявил защитник Тайриз Макси.

Макси набрал 25 очков, 6 подборов и 3 передачи, но попал только 10 бросков из 31 и 2 из 9 трехочковых.

«Его пихают на всем протяжении владения, и происходит подобное. В какой-то момент нужно осознать, что проходы под самое кольцо не решают поставленные задачи.

Мы это обсуждали. Мы знаем, что он хорош в проходах. Знаем, что может забрасывать дальние «трешки». Но нужно чаще задействовать среднюю дистанцию, не так ли? Это одна из областей, требующих от него развития. Он недостаточно адаптируется в этом направлении», – рассудил главный тренер Ник Нерс.

С начала прошлого сезона «Филадельфия» показала результат 16-28 в матчах без Эмбиида.

Пол Джордж также не принял участия во встрече с «Милуоки».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Philadelphia Inquirer
logoМилуоки
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logoНБА
logoПол Джордж
logoДжоэл Эмбиид
logoНик Нерс
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