  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тим Хардуэй о Леброне Джеймсе: «Судя по тому, как он играет и в какой форме находится, он точно отыграет еще год»
Тим Хардуэй о Леброне Джеймсе: «Судя по тому, как он играет и в какой форме находится, он точно отыграет еще год»

Тим Хардуэй дал прогноз о будущем Леброна Джеймса. В интервью EssentiallySports член Зала славы предположил, что звезда «Лейкерс» не завершит карьеру в ближайшее время и сыграет еще как минимум сезон.

«Судя по тому, как он играет и в какой форме находится, он точно отыграет еще год: то, что он делает и как он это делает, впечатляет.

И еще один момент. Лично я считаю: в наши дни игрок в возрасте 40, 38 или 39 лет просто не смог бы конкурировать с нами на площадке так, как он сейчас.

Мы бы гоняли его по всей площадке, не давая передышки. Мы бы постоянно толкали его и заставляли играть в защите на другом конце площадки. Но опять же – сейчас нападение и защита устроены иначе. Можно постоянно размениваться.

Так что мы бы просто загнали его до смерти. Мы бы заставили его играть в защите. Мы бы вынудили его делать гораздо больше вещей», – заявил Хардуэй.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: EssentiallySports
