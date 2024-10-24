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НБА начала расследование в связи с неучастием Джоэла Эмбиида в матчах

НБА начала расследование в отношении «Филадельфии».

Лига официально начала расследование в отношении «Сиксерс» в связи с неучастием в матчах центрового команды Джоэла Эмбиида, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Эмбиид не принимал участия в предсезонных матчах, так как, по словам команды, восстанавливался после травмы левого колена. На этой неделе центровой «Сиксерс» пропустит три встречи — первый матч сезона в среду против «Милуоки», в пятницу против «Торонто» и в воскресенье против «Индианы».

По словам клуба, Эмбиид «хорошо реагирует на индивидуальный план» и на этой неделе активизирует свою деятельность по возвращению в игру, включая участие в двусторонках.

Согласно источникам, это часть новой нормы для Эмбиида в этом сезоне, разработанной для того, чтобы сохранить бывшего MVP НБА здоровым в плей-офф. Ожидается, что план будет включать периодический отдых в течение регулярного чемпионата и плановые осмотры у врачей и медицинского персонала «Сиксерс».

Президент по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрил Мори в начале этого месяца сообщил, что команда в этом сезоне постарается избавить Эмбиида и Пола Джорджа от участия в бэк-ту-бэках.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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