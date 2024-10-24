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Бывший сотрудник «Клипперс» Рэнди Шелтон подал в суд на клуб

Бывший сотрудник подал в суд на «Клипперс».

Тренер по физподготовке Рэнди Шелтон обвиняет клуб в неправомерном увольнении, сообщает инсайдер Крис Хэйнс. Сотрудник заявил, что его уволили после жалобы на то, что Кавай Ленард подвергался небезопасному и неправомерному лечению.

«Клипперс» сделали заявление, в котором оспаривают претензии Шелтона.

«Претензии г-на Шелтона были расследованы и признаны необоснованными. Мы выполнили трудовой договор г-на Шелтона и выплатили ему полную сумму. Этот иск — запоздалая попытка шантажировать «Клипперс» на основании обвинений, которые, как должно быть известно г-ну Шелтону, ложны», – говорится в заявлении.

Хэйнс также получил заявление от Джона Дэвида, адвоката, представляющего Шелтона.

«Мы надеемся, что иск нашего клиента послужит сигналом для организации «Клипперс», что их игроки — это не просто долларовая стоимость, а люди, которым требуется надлежащее — а не ускоренное — лечение и восстановление здоровья для дальнейшей карьеры и жизни», — заявил Дэвид.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
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