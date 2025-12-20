«Бакс» пытаются обменять пакет из Кузмы и Портиса на значимого атакующего игрока, среди целей – Портер и Лавин
«Милуоки» пытается усилить состав за счет Кузмы и Портиса.
«Бакс» хотят усилиться за счет обмена перед дедлайном. В качестве актива команда хочет задействовать пакет из форварда Кайла Кузмы и центрового Бобби Портиса.
Совокупная зарплата баскетболистов в этом сезоне составляет 35,4 миллиона долларов.
Среди целей «Милуоки» – защитник Зак Лавин («Сакраменто») и форвард Майкл Портер («Бруклин»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости