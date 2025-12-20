«Бакс» пытаются обменять пакет из Кузмы и Портиса на значимого атакующего игрока, среди целей – Портер и Лавин

«Милуоки» пытается усилить состав за счет Кузмы и Портиса.

«Бакс» хотят усилиться за счет обмена перед дедлайном. В качестве актива команда хочет задействовать пакет из форварда Кайла Кузмы и центрового Бобби Портиса.

Совокупная зарплата баскетболистов в этом сезоне составляет 35,4 миллиона долларов.

Среди целей «Милуоки» – защитник Зак Лавин («Сакраменто») и форвард Майкл Портер («Бруклин»).