  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Бакс» пытаются обменять пакет из Кузмы и Портиса на значимого атакующего игрока, среди целей – Портер и Лавин
0

«Бакс» пытаются обменять пакет из Кузмы и Портиса на значимого атакующего игрока, среди целей – Портер и Лавин

«Милуоки» пытается усилить состав за счет Кузмы и Портиса.

«Бакс» хотят усилиться за счет обмена перед дедлайном. В качестве актива команда хочет задействовать пакет из форварда Кайла Кузмы и центрового Бобби Портиса.

Совокупная зарплата баскетболистов в этом сезоне составляет 35,4 миллиона долларов.

Среди целей «Милуоки» – защитник Зак Лавин («Сакраменто») и форвард Майкл Портер («Бруклин»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
logoКайл Кузма
logoНБА
logoМайкл Портер
logoМилуоки
logoБруклин
logoСакраменто
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» сохраняет лидерство, «Сакраменто» опустился на последнюю строчку
16 декабря, 13:44
Кайл Кузма о поражении от «Бруклина»: «Мы уступили с разницей в 45 очков команде, которая сама стремится проиграть»
15 декабря, 17:41
НБА. 48 очков Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» в матче с «Портлендом», 26 очков и ключевые штрафные Леброна Джеймса позволили «Лейкерс» справиться с «Финиксом» и другие результаты
15 декабря, 05:02
Главные новости
Харрисон Барнс: «Крис Пол – один из моих любимых одноклубников. Был очень удивлен тем, что случилось в «Клипперс»
23 минуты назад
НБА. «Денвер» примет «Хьюстон», «Клипперс» встретятся с «Лейкерс» и другие матчи
34 минуты назад
Джулиус Рэндл: «Энтони Эдвардс одинаково относится ко всем: Джеффу Безосу и разнорабочему»
50 минут назад
Хатимура присоединился к Эйтону, Ривзу и Винсенту в списке недоступных игроков «Лейкерс» на матч с «Клипперс»
сегодня, 19:53
Джеймс Уайзмен снова присоединился к «Индиане», подписав 10-дневный контракт
сегодня, 19:35
В НБА считают, что «Денвер» не сможет сохранить Пейтона Уотсона в межсезонье
сегодня, 19:25
Жоан Пеньярройя должен завершить переговоры с «Партизаном» на следующей неделе
сегодня, 18:50
Эрик Споэльстра: «Деррик Уайт – самый недооцененный игрок в лиге. И лучший по блок-шотам среди защитников»
сегодня, 18:20
Президент УНИКСа Евгений Богачев: «Заинтересованы в том, чтобы Швед остался до конца сезона. Сделали предложение. Он отлично влился в коллектив»
сегодня, 18:05
Трент Фрэйзер о поражении УНИКСу: «Кулачный бой на протяжении 4 четвертей»
сегодня, 17:58
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» победил «Ираклис», «Арис» обыграл «Перистери» в овертайме и другие результаты
5 минут назад
Адриатическая лига. ФМП уступил «Игокеа»
10 минут назад
НБА оштрафовала Маркуса Смарта на 35 тысяч долларов за оскорбительный жест в сторону судьи
сегодня, 19:10
Чемпионат Турции. 36 очков Рида помогли «Трабзонспору» обыграть «Фенербахче», «Бешикташ» победил «Тофаш»
сегодня, 18:35
«Стараемся, работаем, но не получается». 31+9+6 от Никиты Михайловского не хватило для первой победы «Самары» в сезоне
сегодня, 17:45
Миленко Богичевич: «Психологически было невероятно трудно работать на фоне длительной серии поражений»
сегодня, 17:32
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» победило «Надежду», «Спарта энд К» уступила московскому «Динамо» и другие результаты
сегодня, 16:50
ACB. «Жирона» встретится с «Тенерифе», «Форса Льейда» примет «Реал» и другие матчи
сегодня, 12:50
Чемпионат Италии. «Канту» примет «Милан»
сегодня, 12:50
Чемпионат Франции. «Бурк» сыграет с «Элан Шалоном», «Дижон» встретится с «Нанси»
сегодня, 12:50