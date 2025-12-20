  • Спортс
  • Харрисон Барнс: «Крис Пол – один из моих любимых одноклубников. Был очень удивлен тем, что случилось в «Клипперс»
0

Игроки «Сперс» были шокированы конфликтом «Клипперс» и Криса Пола.

«Клипперс» отстранили Криса Пола из-за критики организации и попыток вмешательства в деятельность клуба на разных уровнях.

Игроки «Сан-Антонио», в котором ветеран провел предыдущий сезон, были предельно удивлены произошедшим.

«Да, очень удивлен. Крис один из моих любимых одноклубников за карьеру. 82 матча в 20-й сезон в лиге. Его голос помог нашей раздевалке, в этом году его вклад остается ощутимым. Он оказал на нас большое влияние.

Разумеется, меня не было в той раздевалке, я не представляю всей ситуации. Но жаль, что такой игрок и человек, который столько дал баскетболу, играл на победу на высочайшем уровне, оказался в таких условиях», – рассудил форвард Харрисон Барнс.

«Он был для нас настоящим лидером. Координировал все 82 игры. Мне очень помогла возможность советоваться с ним в качестве новичка в лиге.

Предельно удивлен произошедшим в «Клипперс», – рассказал защитник Стефон Касл.

«Очень жаль, что так получилось. Очень полезный ветеран и для меня, и для команды в целом. Мы надеялись, что у него все придет в норму и пойдет в правильном направлении», – заявил Келдон Джонсон.

«У меня нет особого мнения о произошедшем, я ничего об этом не знаю, меня это особо не интересует.

Но с Крисом было здорово. Ветеран и профессионал. Как только я перешел в команду, он выяснил, когда мне нужен мяч, где я предпочитаю его получать.

Очень помог нашему коллективу с учетом его новизны. Все ценили его вклад в организацию», – заключил разыгрывающий Де’Аарон Фокс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
