Девин Букер о «Стене» на новой арене «Клипперс»: «Я промахнулся с линии штрафного. Это может сработать»
Девин Букер заявил, что «Стена» на новой арене «Клипперс» может сработать.
«Я промахнулся с линии штрафного. Я был взбешен. По-моему, Кевин Дюрэнт тоже смазал два раза. Это может сработать. Да, черт возьми, потратили 2 миллиарда долларов, поставили стену», – сказал защитник «Финикса».
В среду «Клипперс» принимали «Санз» на новой арене клуба Intuit Dome, строительство которой обошлось в 2 миллиарда долларов. Особенностью арены стала «Стена», непрерывная секция из 51 ряда сидений за одной из корзин, предназначенная только для болельщиков «Клипперс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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