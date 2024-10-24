«Ничего бы не поменялось». Кеньон Мартин считает, что «Сиксерс» дошли бы до финала в 2001-м, если бы Гилберт Аренас заменил Аллена Айверсона

Мартин считает, что Аренас смог бы заменить Айверсона в «Сиксерс» в 2001 году.

Бывший игрок НБА Кеньон Мартин заявил, что Гилберт Аренас вывел бы «Филадельфию» в финальную серию НБА в 2001 году, если бы заменил в команде Аллена Айверсона .

«Ничего бы не поменялось. Остальные игроки продолжали бы делать то, что делали, подбирали мяч в защите и все такое, а Аренас бы бросал по кольцу. Он лучше бросает из-за дуги, и он чаще получает мяч в посте, так что он будет набирать очки разными способами и ​​просто оказывать давление на соперника в течение всего матча.

Я играл против этих команд. Думаю, что «Сиксерс» дошли бы до финала, потому что ничего бы не поменялось. С Лэрри Брауном на посту главного тренера и с тем составом, который у них был», – сказал Мартин в подкасте Гилберта Аренаса.