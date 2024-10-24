  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Ничего бы не поменялось». Кеньон Мартин считает, что «Сиксерс» дошли бы до финала в 2001-м, если бы Гилберт Аренас заменил Аллена Айверсона
3

«Ничего бы не поменялось». Кеньон Мартин считает, что «Сиксерс» дошли бы до финала в 2001-м, если бы Гилберт Аренас заменил Аллена Айверсона

Мартин считает, что Аренас смог бы заменить Айверсона в «Сиксерс» в 2001 году.

Бывший игрок НБА Кеньон Мартин заявил, что Гилберт Аренас вывел бы «Филадельфию» в финальную серию НБА в 2001 году, если бы заменил в команде Аллена Айверсона.

«Ничего бы не поменялось. Остальные игроки продолжали бы делать то, что делали, подбирали мяч в защите и все такое, а Аренас бы бросал по кольцу. Он лучше бросает из-за дуги, и он чаще получает мяч в посте, так что он будет набирать очки разными способами и ​​просто оказывать давление на соперника в течение всего матча.

Я играл против этих команд. Думаю, что «Сиксерс» дошли бы до финала, потому что ничего бы не поменялось. С Лэрри Брауном на посту главного тренера и с тем составом, который у них был», – сказал Мартин в подкасте Гилберта Аренаса.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Gil’s Arena
logoАллен Айверсон
logoКеньон Мартин
logoФиладельфия
logoНБА
logoГилберт Аренас
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вы могли дать мне 10 миллионов!». Дуайт Ховард отреагировал на продление Руди Гобера
1сегодня, 06:48
Гилберт Аренас: «Следующий сезон может стать худшим для Янниса. Рядом нет Танасиса»
422 октября, 10:37
Лу Уильямс: «Джейлен Брансон ближе к Аллену Айверсону, чем к Крису Полу»
320 октября, 09:59
Гилберт Аренас: «Виктор Вембаньяма к сезону-26/27 будет на уровне Майкла Джордана образца 87-88»
419 октября, 14:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Агент Алексея Шведа: «Продлили контракт с «Шаньси» до конца сезона-2024/25»
24 минуты назад
НБА начала расследование в связи с неучастием Джоэла Эмбиида в матчах
428 минут назад
Jordan Brand в этом году принес Майклу Джордану на 194 млн долларов больше, чем доходы Стефена Карри
234 минуты назад
Барак Обама об Олимпиаде: «Сербия заставила понервничать, Никола Йокич – настоящий монстр»
155 минут назад
На Леброна и Бронни Джеймсов подали в суд за участие в автомобильной аварии 2022 года
13сегодня, 13:57
Деджонте Мюррэй пропустит «длительный период времени» из-за перелома руки
4сегодня, 13:39
Евролига. «Жальгирис» примет «Маккаби», «Реал» встретится с «Црвеной Звездой» и другие матчи
2сегодня, 13:13
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Локомотив-Кубань», МБА-МАИ сыграет с «Уралмашем»
сегодня, 13:08
Ламаркус Олдридж о первой встрече с Тимом Данканом: «Этот мазафакер набрал через меня 14 очков подряд и шлепнул по заднице»
7сегодня, 12:30
Ламаркус Олдридж: «Зак Рэндолф надирал мне задницу, но я не пугался. Это помогло мне вырасти»
2сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
Карлик Джонс выбыл на 10 дней с растяжением связок голеностопного сустава
1сегодня, 14:04
Контракт Джейлена Джонсона был отправлен в офис лиги за минуту до дедлайна
сегодня, 13:24
Андрей Ведищев: «Пари НН» – неуступчивая команда. Они умеют создавать проблемы соперникам в игре»
сегодня, 11:23
«Я же тебе говорил!». Виктор Оладипо рассказал, как Расселл Уэстбрук поставил сверху левой рукой на спор
3сегодня, 10:52
Скайлар Мэйс сможет сыграть за «Фенербахче» в матче с «Панатинаикосом» в рамках Евролиги
сегодня, 10:28
«Црвена Звезда», «Жальгирис» и «Виллербан» лидируют в Евролиге по количеству местных игроков
сегодня, 09:05Фото
Игроки «Сперс» были разбужены пожарной сигнализацией ночью в Далласе
3сегодня, 08:49Видео
«Вы могли дать мне 10 миллионов!». Дуайт Ховард отреагировал на продление Руди Гобера
1сегодня, 06:48
Зак Иди покинул площадку с 6 фолами после 15 минут в дебютном матче
12сегодня, 04:59
Мишель Бидл о дебюте Бронни Джеймса: «Если эта история не сфабрикована, то я не знаю, что означает это слово»
19вчера, 21:00