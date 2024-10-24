Осар Томпсон ждет разрешения НБА на возвращение после лечения от тромба
Осар Томпсон пропускает начало сезона из-за тромба.
Форвард «Детройта» в среду пропустил первый матч сезона против «Индианы» (109:115). Томпсон и «Пистонс» ждут разрешения от НБА и комиссии по пригодности к игре на возвращение форварда в строй.
Дебютный сезон Томпсона в лиге был прервал в середине марта из-за проблемы со тромбом.
В 63 матчах прошлого сезона 21-летний форвард в среднем набирал 8,8 очка, 6,4 подбора, 1,9 передачи, 1,1 перехвата и 0,9 блок-шота за 25,1 минуты на паркете.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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