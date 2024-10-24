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Джеймс Уайзмен повредил икроножную мышцу

Джеймс Уайзмен выбыл после 5 минут в матче с «Детройтом».

Центровой «Индианы» получил травму после трехочкового броска в первой четверти в бесконтактной ситуации. В данный момент сообщается о проблемах с левой икроножной мышцей. Некоторые эксперты и медицинские специалисты предполагали, что это может быть травма ахиллова сухожилия.

«Пэйсерс» одержали победу над «Пистонс» со счетом 115:109.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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