Джеймс Уайзмен повредил икроножную мышцу

Джеймс Уайзмен выбыл после 5 минут в матче с «Детройтом».

Центровой «Индианы» получил травму после трехочкового броска в первой четверти в бесконтактной ситуации. В данный момент сообщается о проблемах с левой икроножной мышцей. Некоторые эксперты и медицинские специалисты предполагали, что это может быть травма ахиллова сухожилия.

«Пэйсерс» одержали победу над «Пистонс» со счетом 115:109.