Джейсон Уитлок об игроках НБА: «Куча идиотов, тонущих в деньгах и накручивающих трехочковые»

Джейсон Уитлок раскритиковал игроков НБА за то, что они зависимы от трехочковых.

«Эта игра – просто цирк.

Кто-то должен это признать. То, что мы видим на площадке – отстой. Все просто накручивают трехочковые. Нам нужно отодвинуть трехочковую линию назад, и если придется, расширить площадку, чтобы сделать трехочковые броски из угла сложнее.

Эти трехочковые броски – посмешище. Это кучка идиотов, которые тонут в деньгах, в миллионах и миллионах долларов, поэтому ничего не исправляют. Они ничего не улучшают. Они уничтожили игру», – сказал известный спортивный обозреватель.

Во вторник в матче открытия сезона «Селтикс» повторили рекорд НБА по количеству трехочковых попаданий за один матч, реализовав 29 бросков из-за дуги.