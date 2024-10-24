Джейсон Уитлок об игроках НБА: «Куча идиотов, тонущих в деньгах и накручивающих трехочковые»
Джейсон Уитлок раскритиковал игроков НБА за то, что они зависимы от трехочковых.
«Эта игра – просто цирк.
Кто-то должен это признать. То, что мы видим на площадке – отстой. Все просто накручивают трехочковые. Нам нужно отодвинуть трехочковую линию назад, и если придется, расширить площадку, чтобы сделать трехочковые броски из угла сложнее.
Эти трехочковые броски – посмешище. Это кучка идиотов, которые тонут в деньгах, в миллионах и миллионах долларов, поэтому ничего не исправляют. Они ничего не улучшают. Они уничтожили игру», – сказал известный спортивный обозреватель.
Во вторник в матче открытия сезона «Селтикс» повторили рекорд НБА по количеству трехочковых попаданий за один матч, реализовав 29 бросков из-за дуги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportskeeda
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