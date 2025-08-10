Леброн Джеймс с женой и Кайл Кузма с невестой поучаствовали в вечеринке на яхте в Сен-Тропе

Джеймс и Кузма наслаждаются летним отдыхом.

Модель Винни Харлоу, невеста форварда «Милуоки » Кайла Кузмы , недавно выложила в соцсети фотографии, на которые также попали звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и его жена Саванна.

Точное место съемки неизвестно, но пары, одетые в эффектные наряды, похоже, веселились на яхте в Сен-Тропе.

Джеймс и Кузма были партнерами в «Лейкерс » на протяжении трех сезонов и вместе выиграли чемпионат-2020 в «пузыре».