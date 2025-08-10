Лука Дончич не мог попасть в свою новую машину, дверь которой заблокировали на парковке

Защитник «Лейкерс» столкнулся с некоторыми трудностями после матча.

В соцсетях появилось видео, на котором Лука Дончич хочет попасть внутрь своего гиперкара Rimac Nevera, но не может открыть дверь из-за припаркованной вплотную машины.

198-сантиметровый разыгрывающий недавно стал обладателем этого автомобиля, приобретя его за 2 миллиона долларов.