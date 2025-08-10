Кайри Ирвинг об уходе из «Кливленда»: «Просто пришло время двигаться дальше. Вы вообще не в курсе, что там на самом деле произошло»

Ирвинг поведал о проблемах раннего этапа карьеры.

«Я люблю «Кливленд », не поймите меня неправильно. Я благодарен за все, что они для меня сделали. Но в то же время мне хотелось бы самому выбрать команду, в которую я попаду. Хотелось бы развиваться вместе с моими любимыми игроками и людьми, которых я уважаю. Когда ты молодой игрок в команде, которая редко побеждает, у тебя формируется куча плохих привычек – со мной так и произошло.

Я не был победителем, плохо переносил поражения, у меня было много вредных привычек – и все это из-за проигрышей и постоянного желания просто набирать очки. Возможно, со стороны это выглядело красиво, но на самом деле я просто хотел побеждать.

Когда играешь с такими, как Леброн, это совсем другой уровень. От тебя сразу ждут, что ты заберешься на вершину. Но за кадром остается куча нарративов и дерьма, о котором вы не знаете. Я был просто молодым парнем, который пытался разобраться. Дело не в том, что мне не нравилось играть с Леброном – просто пришло время двигаться дальше, и людям нужно это принять… Вы вообще не в курсе, что там на самом деле произошло. Когда я закончу карьеру, вы услышите настоящую историю», – сказал Ирвинг.

Хотя в 2016 году Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг вместе выиграли чемпионат, уже следующим летом Ирвинг потребовал обмена в другую команду.