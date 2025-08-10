0

Джереми Сохан пропустит Евробаскет-2025 из-за травмы икроножной мышцы

Форвард «Сан-Антонио» не сможет помочь сборной Польши.

Польская федерация баскетбола сообщила, что Джереми Сохан не примет участия в чемпионате Европы. У баскетболиста возникли проблемы с икроножной мышцей, из-за которых он не сможет играть. Ожидается, что он полностью восстановится к сезону-2025/26 в НБА.

Несколько дней назад Сохан пожаловался на дискомфорт в мышце, и, как выяснилось, травма оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.

В прошлом сезоне форвард провел 54 матча за «Сперс», набирая в среднем 11,4 очка, 6,5 подбора и 2,4 передачи за игру.

На предстоящем Евробаскете сборная Польши сыграет в группе D вместе с Францией, Словенией, Израилем, Бельгией и Исландией.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?3171 голос
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoЕвробаскет-2025
logoДжереми Сохан
logoНБА
травмы
logoсборная Польши
logoСан-Антонио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алекс Мумбру: «Сербия и Франция – две сильнейшие команды на Евробаскете»
9 августа, 14:47
Лука Дончич о неучастии Нибо и Чанчара в Евробаскете: «Забавно, что «Лейкерс» позволяют играть за сборную, а «Милан» – нет»
67 августа, 13:44
Вассилис Спанулис: «Национальная сборная принадлежит не Спанулису, Слукасу или Адетокумбо – она принадлежит всем грекам»
15 августа, 16:23
Главные новости
Майкл Портер: «У моего брата проблемы со ставками, у меня – с женщинами»
3вчера, 22:59
Брэдли Бил: «Мне нужен чемпионский перстень»
4вчера, 22:48
«Сакраменто» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Расселла Уэстбрука
7вчера, 17:36
Джонатан Куминга предпочитает квалификационное предложение «Голден Стэйт», а не двухлетний контракт на 45 миллионов долларов
23вчера, 17:04
«Лейкерс» имели возможность обменять Гэйба Винсента и Джарреда Вандербилта, но предпочли этого не делать
6вчера, 16:42
🔍Спортс″ ищет редактора баскетбольных новостей🏀
вчера, 16:30
Тренер сборной Боснии и Герцеговины: «Юсуф Нуркич не в форме и едва волочит ноги»
4вчера, 15:59
Коул Суайдер присоединился к «Анадолу Эфесу»
вчера, 15:15Фото
Джавонте Грин продолжит карьеру в «Детройте»
вчера, 15:03
Кенни Эткинсон: «Пересматриваю серию с «Индианой», чтобы прочувствовать боль»
3вчера, 12:05
Ко всем новостям
Последние новости
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Коннектикут»
вчера, 17:12
Джон Браун продолжит карьеру в Австралии
вчера, 16:17
Брианна Стюарт надеется вернуться на площадку к концу августа
вчера, 15:34
Товарищеские матчи. Финляндия играет с Бельгией
вчера, 15:30Live
Два сербских клуба рассматривают возможность принять участие во внутрисезонном Кубке Единой лиги ВТБ
2вчера, 14:46
«Бостон» расторг двусторонний контракт с Майлзом Норрисом
10 августа, 21:38
Игроки «Оклахомы» собрались на свадьбе Алекса Карузо
1210 августа, 21:02Видео
Болельщики в Шанхае устроили теплый прием Джейлену Уильямсу
10 августа, 20:49Видео
Фрэнк Мэйсон стал игроком «Лиможа»
110 августа, 18:43
«Юта» планирует сохранить Джорджа Ньянга
10 августа, 17:10