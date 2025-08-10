Джереми Сохан пропустит Евробаскет-2025 из-за травмы икроножной мышцы

Форвард «Сан-Антонио» не сможет помочь сборной Польши.

Польская федерация баскетбола сообщила, что Джереми Сохан не примет участия в чемпионате Европы. У баскетболиста возникли проблемы с икроножной мышцей, из-за которых он не сможет играть. Ожидается, что он полностью восстановится к сезону-2025/26 в НБА .

Несколько дней назад Сохан пожаловался на дискомфорт в мышце, и, как выяснилось, травма оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.

В прошлом сезоне форвард провел 54 матча за «Сперс», набирая в среднем 11,4 очка, 6,5 подбора и 2,4 передачи за игру.

На предстоящем Евробаскете сборная Польши сыграет в группе D вместе с Францией, Словенией, Израилем, Бельгией и Исландией.