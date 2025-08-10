«Оклахоме» предстоит сложный выбор по поводу опции в контракте Айзейи Хартенштайна

«Тандер» должен решить, стоит ли использовать опцию в контракте Хартенштайна.

Летом следующего года «Оклахоме» предстоит принять непростое решение по опции продления контракта центрового на сезон-2026/27 за 28,5 миллиона долларов.

Как отмечает журналист The Oklahoman Джастин Мартинес, сохранение Хартенштайна может вынудить «Тандер» пойти на сложные финансовые решения и привести к потере ключевых игроков Лугенца Дорта и Кенрича Уильямса , в контрактах которых есть опции команды на 17,7 и 7,2 млн долларов соответственно.