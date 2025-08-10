Джефф Тиг: «Индиана» – одна из худших команд в истории НБА, выходивших в финал»
Джефф Тиг резко высказался о финалисте прошлого сезона «Индиане».
«Индиана» – одна из худших команд в истории НБА, выходивших в финал. Что это говорит об остальных командах лиги?
Один из худших составов в истории НБА, выходивших в финал», – сказал бывший игрок лиги.
Да
Нет
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club 520 Podcast
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости