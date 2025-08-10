  • Спортс
  • Ришон Холмс: «Мне выпал шанс играть в баскетбол в Греции… Бог делает даже больше, чем можно себе представить»
Ришон Холмс: «Мне выпал шанс играть в баскетбол в Греции… Бог делает даже больше, чем можно себе представить»

Новобранец «Панатинаикоса» благодарен за предоставленную возможность.

«Мне выпал шанс играть в баскетбол в Греции… Бог делает даже больше, чем можно себе представить. Вау!

Влюбившись в баскетбол в детстве, ты даже не можешь вообразить, в какие места он тебя приведет», – написал Холмс.

Вчера американский центровой подписал с «Панатинаикосом» контракт по схеме «1+1».

Холмс провел 10 сезонов в НБА, последние два года выступая за «Вашингтон». В прошедшем сезоне 31-летний баскетболист принял участие в 31 матче, набирая в среднем 7,4 очка и 5,7 подбора за 17,2 минуты на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Ришона Холмса
