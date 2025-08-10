Ришон Холмс: «Мне выпал шанс играть в баскетбол в Греции… Бог делает даже больше, чем можно себе представить»
Новобранец «Панатинаикоса» благодарен за предоставленную возможность.
«Мне выпал шанс играть в баскетбол в Греции… Бог делает даже больше, чем можно себе представить. Вау!
Влюбившись в баскетбол в детстве, ты даже не можешь вообразить, в какие места он тебя приведет», – написал Холмс.
Вчера американский центровой подписал с «Панатинаикосом» контракт по схеме «1+1».
Холмс провел 10 сезонов в НБА, последние два года выступая за «Вашингтон». В прошедшем сезоне 31-летний баскетболист принял участие в 31 матче, набирая в среднем 7,4 очка и 5,7 подбора за 17,2 минуты на паркете.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Ришона Холмса
