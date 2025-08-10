«Надеюсь, что Кобе сегодня захочет набрать 40, лишь бы вот этот парень не получал мяч». Брендан Хейвуд вспомнил, каково было играть против Шакила О′Нила

Чемпион НБА-2011 поведал о своих впечатлениях от игры против О′Нила.

«Я застал Шака времен «Лейкерс » и Шака времен «Майами». И Шак в «Лейкерс» был… Ты выходишь и понимаешь, что он больше тебя, сильнее тебя и быстрее тебя. И я такой: «Вау, он же точно такой, каким я видел его по телеку. Надеюсь, что Кобе сегодня захочет набрать 40, лишь бы вот этот парень не получал мяч».

Один раз Шак так врезал мне в грудь, что я у меня синяк остался, и я неделю не мог смеяться», – рассказал Хейвуд.