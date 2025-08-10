  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Надеюсь, что Кобе сегодня захочет набрать 40, лишь бы вот этот парень не получал мяч». Брендан Хейвуд вспомнил, каково было играть против Шакила О′Нила
1

«Надеюсь, что Кобе сегодня захочет набрать 40, лишь бы вот этот парень не получал мяч». Брендан Хейвуд вспомнил, каково было играть против Шакила О′Нила

Чемпион НБА-2011 поведал о своих впечатлениях от игры против О′Нила.

«Я застал Шака времен «Лейкерс» и Шака времен «Майами». И Шак в «Лейкерс» был… Ты выходишь и понимаешь, что он больше тебя, сильнее тебя и быстрее тебя. И я такой: «Вау, он же точно такой, каким я видел его по телеку. Надеюсь, что Кобе сегодня захочет набрать 40, лишь бы вот этот парень не получал мяч».

Один раз Шак так врезал мне в грудь, что я у меня синяк остался, и я неделю не мог смеяться», – рассказал Хейвуд.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?3171 голос
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Run Your Race
logoШакил О′Нил
logoБрендан Хэйвуд
logoЛейкерс
logoКобе Брайант
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джордан, Брайант и Джеймс – в Топ-7 величайших игроков по мнению Дуэйна Уэйда
4331 июля, 05:10
Шакил О’Нил назвал 10 лучших центровых в истории НБА
5227 июля, 16:46
Шакил О′Нил не включил Леброна Джеймса в топ-5 игроков НБА на данный момент
3619 июля, 17:21
Главные новости
Майкл Портер: «У моего брата проблемы со ставками, у меня – с женщинами»
3вчера, 22:59
Брэдли Бил: «Мне нужен чемпионский перстень»
4вчера, 22:48
«Сакраменто» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Расселла Уэстбрука
7вчера, 17:36
Джонатан Куминга предпочитает квалификационное предложение «Голден Стэйт», а не двухлетний контракт на 45 миллионов долларов
23вчера, 17:04
«Лейкерс» имели возможность обменять Гэйба Винсента и Джарреда Вандербилта, но предпочли этого не делать
6вчера, 16:42
🔍Спортс″ ищет редактора баскетбольных новостей🏀
вчера, 16:30
Тренер сборной Боснии и Герцеговины: «Юсуф Нуркич не в форме и едва волочит ноги»
4вчера, 15:59
Коул Суайдер присоединился к «Анадолу Эфесу»
вчера, 15:15Фото
Джавонте Грин продолжит карьеру в «Детройте»
вчера, 15:03
Кенни Эткинсон: «Пересматриваю серию с «Индианой», чтобы прочувствовать боль»
3вчера, 12:05
Ко всем новостям
Последние новости
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Коннектикут»
вчера, 17:12
Джон Браун продолжит карьеру в Австралии
вчера, 16:17
Брианна Стюарт надеется вернуться на площадку к концу августа
вчера, 15:34
Товарищеские матчи. Финляндия играет с Бельгией
вчера, 15:30Live
Два сербских клуба рассматривают возможность принять участие во внутрисезонном Кубке Единой лиги ВТБ
2вчера, 14:46
«Бостон» расторг двусторонний контракт с Майлзом Норрисом
10 августа, 21:38
Игроки «Оклахомы» собрались на свадьбе Алекса Карузо
1210 августа, 21:02Видео
Болельщики в Шанхае устроили теплый прием Джейлену Уильямсу
10 августа, 20:49Видео
Фрэнк Мэйсон стал игроком «Лиможа»
110 августа, 18:43
«Юта» планирует сохранить Джорджа Ньянга
10 августа, 17:10