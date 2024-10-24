Руди Гобер: «Моя цель – стать лучшим защитником в истории»
Руди Гобер намерен стать лучшим защитником в истории НБА.
«Моя цель – стать лучшим защитником в истории.
Сейчас все мое внимание сосредоточено на том, чтобы выиграть чемпионат и продолжать помогать своей команде и пытаться сделать свою команду лучшей в защите. Я думаю, это лучший показатель для защитника всех времен», – заявил центровой «Миннесоты».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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