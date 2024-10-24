Руди Гобер: «Моя цель – стать лучшим защитником в истории»

Руди Гобер намерен стать лучшим защитником в истории НБА.

«Моя цель – стать лучшим защитником в истории.

Сейчас все мое внимание сосредоточено на том, чтобы выиграть чемпионат и продолжать помогать своей команде и пытаться сделать свою команду лучшей в защите. Я думаю, это лучший показатель для защитника всех времен», – заявил центровой «Миннесоты».