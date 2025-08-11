ЧЕ-2025. Девушки (U20). Финал. Испания разгромила Литву и стала чемпионом Европы

Сегодня состоялся финальный матч чемпионата Европы среди девушек до 20 лет.

Сборная Испании разгромила команду Литвы с разницей «+52» и завоевала титул чемпиона Европы. Чемпионат Европы Девушки (U20) Матозиньюш, Португалия Плей-офф Финал Литва – Испания – 50:102 (19:19, 12:37, 6:24, 13:22) ЛИТВА : Паунксните (21), Аукстикалните (12). ИСПАНИЯ : Вьегас (17), Окафор, Родригес (обе – 16), Мата (14 + 9 подборов + 5 передач). 10 августа . 22.30 За 3-е место Швеция – Италия – 51:84 (14:17, 12:21, 15:21, 10:25) 10 августа . 20.00 За 5-6 места Бельгия – Израиль – 96:73 (26:17, 27:22, 21:19, 22:15) 10 августа . 15.00 За 7-8 места Исландия – Турция – 65:73 (28:18, 15:22, 8:22, 14:11) 10 августа . 20.00 За 9-10 места Польша – Германия – 58:84 (12:15, 12:30, 16:27, 18:12) 10 августа . 17.30 За 11-12 места Словения – Латвия – 74:79 (16:17, 26:19, 21:14, 11:29) 10 августа . 15.00 За 13-14 места Португалия – Франция – 65:72 (17:17, 12:24, 19:11, 17:20) 10 августа . 17.30 За 15-16 места Нидерланды – Чехия – 83:60 (16:23, 25:14, 19:8, 23:15) 10 августа . 12.30 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.