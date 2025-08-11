1

ЧЕ-2025. Девушки (U20). Финал. Испания разгромила Литву и стала чемпионом Европы

Сегодня состоялся финальный матч чемпионата Европы среди девушек до 20 лет.

Сборная Испании разгромила команду Литвы с разницей «+52» и завоевала титул чемпиона Европы.

Чемпионат Европы

Девушки (U20)

Матозиньюш, Португалия

Плей-офф 

Финал

Литва – Испания – 50:102  (19:19, 12:37, 6:24, 13:22)

ЛИТВА: Паунксните (21), Аукстикалните (12).

ИСПАНИЯ: Вьегас (17), Окафор, Родригес (обе – 16), Мата (14 + 9 подборов + 5 передач).

10 августа. 22.30

За 3-е место

Швеция – Италия – 51:84  (14:17, 12:21, 15:21, 10:25)

10 августа. 20.00

За 5-6 места

Бельгия – Израиль – 96:73  (26:17, 27:22, 21:19, 22:15)

10 августа. 15.00

За 7-8 места

Исландия – Турция – 65:73  (28:18, 15:22, 8:22, 14:11)

10 августа. 20.00

За 9-10 места

Польша –  Германия – 58:84  (12:15, 12:30, 16:27, 18:12)

10 августа. 17.30

За 11-12 места

Словения – Латвия – 74:79  (16:17, 26:19, 21:14, 11:29)

10 августа. 15.00

За 13-14 места

Португалия – Франция – 65:72  (17:17, 12:24, 19:11, 17:20)

10 августа. 17.30

За 15-16 места

Нидерланды – Чехия – 83:60 (16:23, 25:14, 19:8, 23:15)

10 августа. 12.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?3171 голос
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
результаты
молодежный ЧЕ-2025 по баскетболу жен
logoмолодежная сборная Литвы
logoмолодежная сборная Испании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/2 финала. Литва выиграла у Швеции в овертайме, Испания победила Италию
19 августа, 21:30
ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/4 финала. Испания выиграла у Турции, Италия взяла верх над Израилем и другие результаты
17 августа, 21:35
ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/8 финала. Франция проиграла Израилю, Нидерланды уступили Исландии и другие результаты
57 августа, 03:33
Главные новости
Майкл Портер: «У моего брата проблемы со ставками, у меня – с женщинами»
3вчера, 22:59
Брэдли Бил: «Мне нужен чемпионский перстень»
4вчера, 22:48
«Сакраменто» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Расселла Уэстбрука
7вчера, 17:36
Джонатан Куминга предпочитает квалификационное предложение «Голден Стэйт», а не двухлетний контракт на 45 миллионов долларов
23вчера, 17:04
«Лейкерс» имели возможность обменять Гэйба Винсента и Джарреда Вандербилта, но предпочли этого не делать
6вчера, 16:42
🔍Спортс″ ищет редактора баскетбольных новостей🏀
вчера, 16:30
Тренер сборной Боснии и Герцеговины: «Юсуф Нуркич не в форме и едва волочит ноги»
4вчера, 15:59
Коул Суайдер присоединился к «Анадолу Эфесу»
вчера, 15:15Фото
Джавонте Грин продолжит карьеру в «Детройте»
вчера, 15:03
Кенни Эткинсон: «Пересматриваю серию с «Индианой», чтобы прочувствовать боль»
3вчера, 12:05
Ко всем новостям
Последние новости
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Коннектикут»
вчера, 17:12
Джон Браун продолжит карьеру в Австралии
вчера, 16:17
Брианна Стюарт надеется вернуться на площадку к концу августа
вчера, 15:34
Товарищеские матчи. Финляндия играет с Бельгией
вчера, 15:30Live
Два сербских клуба рассматривают возможность принять участие во внутрисезонном Кубке Единой лиги ВТБ
2вчера, 14:46
«Бостон» расторг двусторонний контракт с Майлзом Норрисом
10 августа, 21:38
Игроки «Оклахомы» собрались на свадьбе Алекса Карузо
1210 августа, 21:02Видео
Болельщики в Шанхае устроили теплый прием Джейлену Уильямсу
10 августа, 20:49Видео
Фрэнк Мэйсон стал игроком «Лиможа»
110 августа, 18:43
«Юта» планирует сохранить Джорджа Ньянга
10 августа, 17:10