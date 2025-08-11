ЧЕ-2025. Девушки (U20). Финал. Испания разгромила Литву и стала чемпионом Европы
Сегодня состоялся финальный матч чемпионата Европы среди девушек до 20 лет.
Сборная Испании разгромила команду Литвы с разницей «+52» и завоевала титул чемпиона Европы.
Чемпионат Европы
Девушки (U20)
Матозиньюш, Португалия
Плей-офф
Финал
Литва – Испания – 50:102 (19:19, 12:37, 6:24, 13:22)
ЛИТВА: Паунксните (21), Аукстикалните (12).
ИСПАНИЯ: Вьегас (17), Окафор, Родригес (обе – 16), Мата (14 + 9 подборов + 5 передач).
10 августа. 22.30
За 3-е место
Швеция – Италия – 51:84 (14:17, 12:21, 15:21, 10:25)
10 августа. 20.00
За 5-6 места
Бельгия – Израиль – 96:73 (26:17, 27:22, 21:19, 22:15)
10 августа. 15.00
За 7-8 места
Исландия – Турция – 65:73 (28:18, 15:22, 8:22, 14:11)
10 августа. 20.00
За 9-10 места
Польша – Германия – 58:84 (12:15, 12:30, 16:27, 18:12)
10 августа. 17.30
За 11-12 места
Словения – Латвия – 74:79 (16:17, 26:19, 21:14, 11:29)
10 августа. 15.00
За 13-14 места
Португалия – Франция – 65:72 (17:17, 12:24, 19:11, 17:20)
10 августа. 17.30
За 15-16 места
Нидерланды – Чехия – 83:60 (16:23, 25:14, 19:8, 23:15)
10 августа. 12.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Сергей Белозерцев
