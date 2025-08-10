«У меня уже зависимость, я знаю, простите». Леброн Джеймс играет в гольф под дождем

Король нашел себе новую страсть.

Суперзвезда «Лейкерс » Леброн Джеймс проводит много времени за игрой в гольф в этом межсезонье – и это увлечение становится все сильнее. В субботу он опубликовал пост в соцсетях, где признался, что не может остановиться играть.

«У меня уже зависимость, я знаю, простите. Дождь и все такое!», – воскликнул Джеймс.