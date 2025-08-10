«У меня уже зависимость, я знаю, простите». Леброн Джеймс играет в гольф под дождем
Король нашел себе новую страсть.
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс проводит много времени за игрой в гольф в этом межсезонье – и это увлечение становится все сильнее. В субботу он опубликовал пост в соцсетях, где признался, что не может остановиться играть.
«У меня уже зависимость, я знаю, простите. Дождь и все такое!», – воскликнул Джеймс.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
