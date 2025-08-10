Ожидается, что НБА объявит полное расписание сезона-2025/26 на следующей неделе

Лига скоро представит расписание грядущего розыгрыша чемпионата.

По информации инсайдера Марка Стейна, НБА опубликует полное расписание сезона-2025/26 на следующей неделе. Ранее лига уже анонсировала международные матчи, а также стали известны игры открытия сезона и рождественского дня.

«Детройт » и «Даллас» сыграют в Мехико 1 ноября. «Орландо » и «Мемфис » проведут матчи в Европе: 15 января в Берлине и 18 января в Лондоне.

Согласно утечкам, в первый день нового сезона (21 октября) сыграют «Хьюстон» и «Оклахома» – последние в этот вечер также получат чемпионские перстни и поднимут чемпионский баннер. Завершит первый игровой день встреча «Голден Стэйт» и «Лейкерс».

В рождественских матчах сыграют «Кливленд » и «Нью-Йорк», «Сан-Антонио» и «Оклахома», «Даллас» и «Голден Стэйт», «Миннесота» и «Денвер», а также «Лейкерс» и «Хьюстон».