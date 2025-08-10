  • Спортс
Кевин Дюрэнт: «Мне плевать на звание лучшего бомбардира в истории. Вы принижаете мое величие, называя меня так»

Форвард «Хьюстона» снова поучаствовал в интернет-спорах.

Один из пользователей соцсетей отметил, что Кевин Дюрэнт не лидировал по количеству бросков в своих командах с 2018 года. В ответ на это другой пользователь заявил, что Дюрэнт не может считаться лучшим бомбардиром в истории, добавив: «Вы все ставите эффективность выше побед». Форвард «Рокетс» решил выступить в защиту своего стиля игры.

«30 тысяч очков при малом количестве бросков. Я – мечта тренера. Я освоил искусство набора очков в 24 года, чувак. Хватит уже, мне плевать на звание лучшего бомбардира в истории. Вы принижаете мое величие, называя меня так», — написал Дюрэнт.

За 17 сезонов карьеры двукратный MVP финала НБА в среднем набирает 27,2 очка, реализуя 50,2% бросков с игры (10542 из 20999). Он также четырежды становился лучшим бомбардиром сезона и занимает восьмое место в списке лучших бомбардиров лиги с 30 571 очком.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Кевина Дюрэнта
