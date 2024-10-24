«Сидел на ящике и совершал броски одной рукой». Ламаркус Олдридж рассказал, как усовершенствовал технику броска

Ламаркус Олдридж рассказал, как приобрел свой фирменный мягкий бросок в прыжке.

«В колледже, на первом курсе, мы отыграли пять матчей, я просто зажигал, но потом получил травму, повредил бедро, пропустил весь сезон. Тогда я очень сожалел, типа: «Я мог заработать миллионы, а теперь я разорен».

Тренер сказал: «Иди и сядь на ящик». Я не мог ходить около восьми недель, я был на костылях. Врачам пришлось восстанавливать весь мой тазобедренный сустав. Так что в колледже я провел шесть недель на костылях, это было похоже на ад. Поэтому я сидел на большом ящике и просто совершал броски одной рукой.

К тому времени, как я был готов вернуться в строй, я сидел за трехочковой линией и просто совершал броски одной рукой. Я перепрограммировал свою мышечную память. В следующем сезоне я выложился по полной. Когда я вернулся, у меня был сумасшедший бросок», – рассказал бывший игрок НБА в подкасте Knuckleheads.