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Расселл Уэстбрук: «Главная черта Николы Йокича – отсутствие эгоизма»

Расселл Уэстбрук отметил отсутствие эгоизма у лидера «Денвера» Николы Йокича.

«Его главная черта – это отсутствие эгоизма.

Многие знают об этом, но у них нет возможности видеть это каждый день. Здорово, когда лучший игрок в мире обладает этим качеством. У всех остальных нет выбора, кроме как следовать его примеру», – сказал разыгрывающий «Наггетс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Beastbrook в соцсети X
logoДенвер
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logoНикола Йокич
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