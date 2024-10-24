Расселл Уэстбрук: «Главная черта Николы Йокича – отсутствие эгоизма»
Расселл Уэстбрук отметил отсутствие эгоизма у лидера «Денвера» Николы Йокича.
«Его главная черта – это отсутствие эгоизма.
Многие знают об этом, но у них нет возможности видеть это каждый день. Здорово, когда лучший игрок в мире обладает этим качеством. У всех остальных нет выбора, кроме как следовать его примеру», – сказал разыгрывающий «Наггетс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Beastbrook в соцсети X
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