«Голден Стэйт» третий год подряд стал самой ценной командой НБА (Forbes)

Forbes представил рейтинг самых ценных команд НБА в 2024 году.

Третий год подряд самой ценной командой лиги стали «Уорриорз». Их стоимость составляет 8,8 млрд долларов, что вдвое больше среднего показателя по лиге.

Благодаря рекордной посещаемости и рекордным показателям по спонсорству, за сезон-2023/24 НБА заработала около 13 млрд долларов. Доходы лиги существенно вырастут с новыми медиаконтрактами, которые начнут действовать в следующем сезоне. Надбавка составит около 4 млрд в год.

По оценкам Forbes, средняя стоимость клубов НБА на данный момент составляет 4,4 млрд долларов, что на 15 процентов больше, чем в прошлом году. В первую тройку входят «Голден Стейт» (8,8 млрд), «Нью-Йорк» (7,5 млрд) и «Лейкерс » (7,1 млрд).

Самые ценные команды НБА 2024 года:

1. «Голден Стэйт » – 8,8 млрд долларов

2. «Нью-Йорк » – 7,5 млрд

3. «Лейкерс» – 7,1 млрд

4. «Бостон» – 6 млрд

5. «Клипперс» – 5,5 млрд

6. «Чикаго» – 5 млрд

7. «Хьюстон» – 4,9 млрд

8. «Бруклин» – 4,8 млрд

9. «Даллас» – 4,7 млрд

10. «Филадельфия» – 4,6 млрд

11. «Торонто» – 4,4 млрд

12. «Финикс» – 4,3 млрд

13. «Майами» – 4,25 млрд

14. «Вашингтон» – 4,1 млрд

15. «Милуоки» – 4 млрд

16. «Кливленд» – 3,95 млрд

17. «Денвер» – 3,9 млрд

18. «Сан-Антонио» – 3,85 млрд

19. «Атланта» – 3,8 млрд

20. «Сакраменто» – 3,7 млрд

21. «Оклахома» – 3,65 млрд

22. «Индиана» – 3,6 млрд

23. «Юта» – 3,55 млрд

24. «Портленд» – 3,5 млрд

25. «Детройт» – 3,4 млрд

26. «Шарлотт» – 3,3 млрд

27. «Орландо» – 3,2 млрд

28. «Миннесота» – 3,1 млрд

29. «Новый Орлеан» – 3,05 млрд

30. «Мемфис» – 3,03 млрд