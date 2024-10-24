«Голден Стэйт» третий год подряд стал самой ценной командой НБА (Forbes)
Третий год подряд самой ценной командой лиги стали «Уорриорз». Их стоимость составляет 8,8 млрд долларов, что вдвое больше среднего показателя по лиге.
Благодаря рекордной посещаемости и рекордным показателям по спонсорству, за сезон-2023/24 НБА заработала около 13 млрд долларов. Доходы лиги существенно вырастут с новыми медиаконтрактами, которые начнут действовать в следующем сезоне. Надбавка составит около 4 млрд в год.
По оценкам Forbes, средняя стоимость клубов НБА на данный момент составляет 4,4 млрд долларов, что на 15 процентов больше, чем в прошлом году. В первую тройку входят «Голден Стейт» (8,8 млрд), «Нью-Йорк» (7,5 млрд) и «Лейкерс» (7,1 млрд).
Самые ценные команды НБА 2024 года:
1. «Голден Стэйт» – 8,8 млрд долларов
2. «Нью-Йорк» – 7,5 млрд
3. «Лейкерс» – 7,1 млрд
4. «Бостон» – 6 млрд
5. «Клипперс» – 5,5 млрд
6. «Чикаго» – 5 млрд
7. «Хьюстон» – 4,9 млрд
8. «Бруклин» – 4,8 млрд
9. «Даллас» – 4,7 млрд
10. «Филадельфия» – 4,6 млрд
11. «Торонто» – 4,4 млрд
12. «Финикс» – 4,3 млрд
13. «Майами» – 4,25 млрд
14. «Вашингтон» – 4,1 млрд
15. «Милуоки» – 4 млрд
16. «Кливленд» – 3,95 млрд
17. «Денвер» – 3,9 млрд
18. «Сан-Антонио» – 3,85 млрд
19. «Атланта» – 3,8 млрд
20. «Сакраменто» – 3,7 млрд
21. «Оклахома» – 3,65 млрд
22. «Индиана» – 3,6 млрд
23. «Юта» – 3,55 млрд
24. «Портленд» – 3,5 млрд
25. «Детройт» – 3,4 млрд
26. «Шарлотт» – 3,3 млрд
27. «Орландо» – 3,2 млрд
28. «Миннесота» – 3,1 млрд
29. «Новый Орлеан» – 3,05 млрд
30. «Мемфис» – 3,03 млрд
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