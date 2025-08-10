Томас Димша подписал контракт с ПАОКом
Томас Димша продолжит карьеру в Греции.
ПАОК объявил о подписании контракта с литовским атакующим защитником (31 год, 195 см).
Димша отправился в Грецию после сезона в Испании, где он выступал за «Сарагосу».
В «Сарагосе» бывший игрок «Тревизо» набирал в среднем 6,4 очка и делал 1,8 подбора за игру в чемпионате ACB. У литовца также есть опыт выступлений в Евролиге за каунасский «Жальгирис».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportando
