Яннис Адетокумбо пропустит товарищеский матч с Израилем, участие в игре с Черногорией под вопросом

Лидер греков пока тренируется индивидуально.

Яннис Адетокумбо не принимал участие в двух прошедших товарищеских матчах сборной Греции против Бельгии и Сербии. Сегодняшнюю игру против команды Израиля форвард «Милуоки» также пропустит.

Кроме того, главный тренер сборной Греции Василис Спанулис после матча с Сербией признал, что пока неясно, сможет ли Адетокумбо сыграть в подготовительном матче против Черногории, который запланирован на 14 августа в Салониках.

«Пока мы не знаем, сыграет ли он в Салониках. Яннис выйдет на площадку, когда это будет необходимо», – заявил тренер.

Как уже пояснял Спанулис, Адетокумбо следует индивидуальной программе подготовки и должен быть готов к началу официальных матчей.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
logoЯннис Адетокумбо
logoсборная Израиля
товарищеские матчи
logoсборная Греции
logoВассилис Спанулис
logoсборная Черногории
