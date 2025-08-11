  • Спортс
  Женская НБА. 32+20+5 Эйжи Уилсон позволили «Лас-Вегасу» обыграть «Коннектикут», «Миннесота» победила в гостях «Нью-Йорк» и другие результаты
Женская НБА. 32+20+5 Эйжи Уилсон позволили «Лас-Вегасу» обыграть «Коннектикут», «Миннесота» победила в гостях «Нью-Йорк» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли пять матчей.

«Миннесота» (26-5) победила в гостях действующего чемпиона «Нью-Йорк» (20-10).

Центровая «Эйсес» Эйжа Уилсон стала первым игроком в истории женской НБА, кому удалось набрать 30+ очков и 20+ подборов. В победном матче против «Сан» (94:86) Уилсон записала на свой счет 32 очка (13 из 25 с игры, 6 из 6 с линии) и 20 подборов (7 – в атаке), а также 5 передач и 2 перехвата за 36,5 минут на паркете.

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Миннесота – 71:83  (24:25, 14:11, 19:30, 14:17)

НЬЮ-ЙОРК: Клауд (14 + 6 подборов + 5 передач), Джонс (11 + 6 подборов + 5 передач), Мессеман (11).

МИННЕСОТА: Макбрайд (18), Каррингтон (15 + 6 подборов), Уильямс (14 + 7 передач), Клюндикова (6 + 5 подборов + 1 передача + 4 перехвата + 2 блок-шота + 1 потеря за 23:12).

10 августа. 19.30

Даллас – Вашингтон – 78:91 (23:18, 18:12, 17:33, 20:28)

ДАЛЛАС: Бекерс (17), Огунбовале (12), Джонс (11), Хайнс (8 + 11 подборов + 5 передач).

ВАШИНГТОН: Ириафен (23 + 10 подборов), Ситрон (18 + 5 подборов + 6 передач), Долсон (14).

10 августа. 23.00

Финикс – Атланта – 66:74 (19:24, 15:15, 16:14, 16:21)

ФИНИКС: Томас (21 + 8 подборов + 5 передач), Боннер (16), Коппер (9).

АТЛАНТА: Грэй (17 + 5 подборов + 5 передач), Джонс (15 + 11 подборов), Кэнада (13 + 3 перехвата), Хиллмон (13 + 13 подборов).

11 августа. 1.00

Лос-Анджелес – Сиэтл – 94:91 (14:26, 32:19, 22:24, 26:22)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Плам (20 + 6 подборов + 7 передач), Хэмби (19 + 7 подборов), Стивенс (15 + 8 подборов), Бринк (14 + 5 подборов).

СИЭТЛ: Сайкс (27 + 4 перехвата), Малонга (20 + 11 подборов), Диггинс (17 + 6 передач), Огвумике (15 + 10 подборов).

11 августа. 3.00

Лас-Вегас – Коннектикут – 94:86 (27:31, 18:14, 25:17, 24:24)

ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (32 + 20 подборов + 5 передач), Янг (24 + 6 передач), Лойд (12 + 3 перехвата).

КОННЕКТИКУТ: Мабрей (22), Риверс (17 + 3 перехвата), Лакан (13 + 5 передач).

11 августа. 4.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
