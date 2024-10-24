Скайлар Мэйс сможет сыграть за «Фенербахче» в матче с «Панатинаикосом» в рамках Евролиги

«Фенербахче» успешно заявил Скайлара Мэйса в Евролиге.

Американский разыгрывающий заменил в составе выбывшего на сезон Скотти Уилбекина. Мэйс сможет сыграть против «Панатинаикоса». В состав турецкой команды также вернулся Марко Гудурич.

«Это будет сложная игра. «Пао» недавно проиграл пару матчей, и это их мотивирует», – заключил главный тренер Шарунас Ясикявичюс.

В состав греческого клуба, предположительно, вернется Костас Слукас, ранее испытывавший проблемы с левым коленом.