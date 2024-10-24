«Црвена Звезда», «Жальгирис» и «Виллербан» лидируют в Евролиге по количеству местных игроков

Basketnews выложил рейтинг клубов по количеству легионеров.

Наибольшее количество местных игроков у «Црвены Звезды » (10 местных/6 легионеров). По 8 баскетболистов из своих стран у «Жальгириса » и «Виллербана ». Но литовский клуб использует меньше иностранных игроков (5 к 7).

«Виллербан» лидирует среди команд Евролиги по количеству игрового времени, предоставляемого домашним игрокам (57,8%). «Жальгирис» совсем немного отстает от него в этом компоненте (56,8%). «Црвена Звезда» занимает только 4-е место по этому показателю (39,3%), уступая еще и «Виртусу» (42,9%).

Последней в этом списке идет «Баскония » с 1 местным игроком (защитник Хосеба Керехета), который пока не выходил на площадку.