Евролига. «Жальгирис» примет «Маккаби», «Реал» встретится с «Црвеной Звездой» и другие матчи
Сегодня состоятся пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
Литовский «Жальгирис» сыграет с израильским «Маккаби». Испанский «Реал» встретится с сербской «Црвеной Звездой».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 3-1, Жальгирис Литва – 3-1, Фенербахче Турция – 3-1, Монако – 3-1, Барселона Испания – 3-1, Баскония Испания – 2-2, Олимпиакос Греция – 2-2, Панатинаикос Греция – 2-2, Реал Испания – 2-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-2, Бавария Германия – 2-2, Анадолу Эфес Турция – 2-2, Виллербан Франция – 2-2, Партизан Сербия – 2-3, Париж Франция – 1-3, Альба Германия – 1-3, Милан Италия – 1-3, Виртус Италия – 1-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости