Стиву Керру пришлось использовать тайм-аут, чтобы успокоить Дрэймонда Грина
Дрэймонд Грин преследовал арбитра.
Форвард «Голден Стэйт» был недоволен решением по эпизоду в защите и получил техническое замечание во второй четверти после обращений к судье. Грин не прекратил общение с арбитром и продолжал преследовать его. Главный тренер команды Стив Керр был вынужден взять тайм-аут, чтобы дать баскетболисту успокоиться.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
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