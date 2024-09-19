Егор Демин: «Выступления Алексея Шведа были для меня чем-то внеземным, не с нашей планеты»

Игра Алексея Шведа повлияла на становление Егора Демина.

«Я часто бывал на матчах «Химок», и для меня выступления Алексея Шведа были чем-то внеземным, не с нашей планеты. К его уровню я тянулся и стремился», – рассказал новичок NCAA из России.

Демин присоединился к университету Бригама Янга на сезон-2024/25, по результатам которого, скорее всего, выйдет на драфт НБА . Российский баскетболист имеет шансы быть выбранным в Топ-10.

Ранее Демин называл Луку Дончича в числе европейцев, на которых ориентировался в своей игре. Разыгрывающий также следит за Шэем Гилджесом-Александером.