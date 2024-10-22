Евролига оштрафовала Андреа Тринкьери на 5 000 евро за критику судей

Евролига выписала несколько штрафов после инцидентов во 2-м, 3-м и 4-м раундах.

Во втором раунде главный тренер «Жальгириса » Андреа Тринкьери был оштрафован на 5 000 евро за критику в адрес судейства.

В третьем раунде белградский «Партизан » также был оштрафован на 5 000 евро за зажигание факелов во время матча с «Баварией» из Мюнхена.

В четвертом раунде «Црвена Звезда » была оштрафован на общую сумму 25 000 евро за бросание предметов на площадку и оскорбительные кричалки в адрес Кевина Пантера во время матча с «Барселоной».