Евролига оштрафовала Андреа Тринкьери на 5 000 евро за критику судей
Евролига выписала несколько штрафов после инцидентов во 2-м, 3-м и 4-м раундах.
Во втором раунде главный тренер «Жальгириса» Андреа Тринкьери был оштрафован на 5 000 евро за критику в адрес судейства.
В третьем раунде белградский «Партизан» также был оштрафован на 5 000 евро за зажигание факелов во время матча с «Баварией» из Мюнхена.
В четвертом раунде «Црвена Звезда» была оштрафован на общую сумму 25 000 евро за бросание предметов на площадку и оскорбительные кричалки в адрес Кевина Пантера во время матча с «Барселоной».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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