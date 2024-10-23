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Евролига. «Партизан» примет «Виртус»

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Евролиги.

Сербский «Партизан» примет итальянский «Виртус».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 3-1, Жальгирис Литва – 3-1, Фенербахче Турция – 3-1, Монако – 3-1, Барселона Испания – 3-1, Баскония Испания – 2-2, Олимпиакос Греция – 2-2, Панатинаикос Греция – 2-2, Партизан Сербия – 2-2, Реал Испания – 2-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-2, Бавария Германия – 2-2,  Анадолу Эфес Турция – 2-2, Виллербан Франция – 2-2, Париж Франция – 1-3, Альба Германия – 1-3, Милан Италия – 1-3, Виртус Италия – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПартизан
logoВиртус
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