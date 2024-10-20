Адриатическая лига. «Дубай» примет «Спартак Суботицу», «Задар» встретится с «Партизаном»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

«Дубай» в ОАЭ примет сербский «Спартак Суботицу». Хорватский «Задар» встретится с сербским «Партизаном», еще не проигрывавшим в этом сезоне.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 4-0, Будучность Черногория – 4-0, Мега Сербия – 4-1, Дубай ОАЭ – 3-1, ФМП Сербия – 3-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 3-2, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Студентски центар Черногория – 2-2, КРКА Словения – 2-2, Спартак Суботица Сербия – 2-2, Цедевита-Олимпия Словения – 2-3, Сплит Хорватия – 2-3, Борац Чачак Сербия – 2-4, Задар Хорватия – 1-3, Цибона Хорватия – 1-4, Морнар Бар Черногория – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.