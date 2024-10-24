На Леброна и Бронни Джеймсов подали в суд за участие в автомобильной аварии 2022 года

Леброн Джеймс и его сын Бронни обвиняются в ДТП.

Согласно судебным документам, которые попали в распоряжение TMZ, две женщины, Эприл Альманса Лопес и Киара Рэй Макгиллен, подали иск в суд округа Лос-Анджелес, утверждая, что Леброн Джеймс и его сын Бронни врезались в них на шоссе в Литтл-Роке, штат Калифорния, в ноябре 2022 года.

Пострадавшие утверждают, что получили травмы, которые потребуют дальнейшего медицинского вмешательства. Женщины также заявили, что их автомобиль был поврежден и потерял в цене из-за аварии.

Во вторник Леброн и Бронни Джеймсы , выступающие за «Лейкерс », стали первым в истории НБА дуэтом отца и сына, которые сыграли вместе в официальном матче.