Мишель Бидл о дебюте Бронни Джеймса: «Если эта история не сфабрикована, то я не знаю, что означает это слово»

Мишель Бидл раскритиковала дебют Бронни Джеймса за «Лейкерс».

«Весь день был посвящен этому искусственному историческому моменту, который мы наконец получили во второй четверти матча.

Когда Расселл Уэстбрук гнался за рекордом по трипл-даблам и под конец набивал статистику, многие говорили: «Это фальшивая история. Это сфабрикованная история». Но Расселл Уэстбрук попал в лигу самостоятельно и сделал это сам.

Если история с появлением Бронни Джеймса в НБА не сфабрикована, то я не знаю, что означает это слово. Я не впечатлена и думаю, что это просто смешно», – сказала журналистка Fan Duel TV.