  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Мишель Бидл о дебюте Бронни Джеймса: «Если эта история не сфабрикована, то я не знаю, что означает это слово»
2

Мишель Бидл о дебюте Бронни Джеймса: «Если эта история не сфабрикована, то я не знаю, что означает это слово»

Мишель Бидл раскритиковала дебют Бронни Джеймса за «Лейкерс».

«Весь день был посвящен этому искусственному историческому моменту, который мы наконец получили во второй четверти матча.

Когда Расселл Уэстбрук гнался за рекордом по трипл-даблам и под конец набивал статистику, многие говорили: «Это фальшивая история. Это сфабрикованная история». Но Расселл Уэстбрук попал в лигу самостоятельно и сделал это сам.

Если история с появлением Бронни Джеймса в НБА не сфабрикована, то я не знаю, что означает это слово. Я не впечатлена и думаю, что это просто смешно», – сказала журналистка Fan Duel TV.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
logoБронни Джеймс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс: «Голливуд не смог бы написать лучшего сценария, поэтому мы помогли»
9сегодня, 19:54Фото
«У него теперь несколько машин». Леброн Джеймс посмеялся над сыном и рекламой Nike
4сегодня, 16:30
Первый дуэт отец-сын в истории НБА: оба Леброна вышли на паркет в первом матче сезона
62сегодня, 15:30
Леброн Джеймс о семье: «Я потерял много времени из-за этой лиги»
9сегодня, 14:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Суперкубок России. Женщины. УГМК обыграл «Нику» и стал 4-кратным обладателем трофея
сегодня, 21:11
НБА. «Клипперс» примут «Финикс», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Портлендом» и другие матчи
17сегодня, 21:04
Еврокубок. «Валенсия» в гостях обыграла «Тюрк Телеком», иерусалимский «Хапоэль» дома уступил «Клужу» и другие результаты
сегодня, 20:46
Евролига. «Виртус» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Партизан» на выезде
1сегодня, 20:43
Шэмс Чарания: «Кавай Ленард будет отсутствовать несколько недель»
5сегодня, 20:37
Чарльз Баркли: «Позволить «Лейкерс» заполучить Далтона Кнехта было одной из самых больших глупостей, которые я когда-либо видел»
8сегодня, 20:26
НБА, скорее всего, начнет расследование в связи с неучастием Джоэла Эмбиида в матчах
7сегодня, 20:02
Леброн Джеймс: «Голливуд не смог бы написать лучшего сценария, поэтому мы помогли»
9сегодня, 19:54Фото
Николу Вучевича могут лишить гражданства Черногории
4сегодня, 19:18
Единая лига ВТБ. 23 очка Аврамовича помогли ЦСКА обыграть «Автодор» дома, УНИКС победил «Парму» в гостях
16сегодня, 18:53
Ко всем новостям
Последние новости
Миленко Богичевич: «Вернули в строй травмированных, это отразилось на качестве нашей игры»
сегодня, 20:09
Кевин Хертер сыграет в первом матче сезона против «Миннесоты»
сегодня, 19:41
Андреас Пистиолис о победе над «Автодором»: «За счет защиты добились перелома и контроля над игрой»
1сегодня, 19:36
Михаил Беленицкий: «Ключом к победе над «Пармой» стала слаженная командная игра УНИКСа в нападении»
сегодня, 17:56
Евгений Пашутин: «Трехочковые УНИКСа решили исход матча»
сегодня, 17:52
Велимир Перасович: «Из-за неудачи с «Локо» частично утратили уверенность в себе»
2сегодня, 17:48
Дэмиан Лиллард: «Люди знают, насколько я чертовски хорош»
6сегодня, 17:43
Виктор Оладипо: «У «Майами» всегда есть шанс победить»
1сегодня, 16:34
«У него теперь несколько машин». Леброн Джеймс посмеялся над сыном и рекламой Nike
4сегодня, 16:30
Кендрик Перкинс о «Бостоне»: «Одна из величайших атакующих команд, которые я когда-либо видел в НБА»
4сегодня, 16:21