Леброн Джеймс: «Голливуд не смог бы написать лучшего сценария, поэтому мы помогли»
Леброн Джеймс отпраздновал в соцсетях совместную игру с Бронни.
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал пост, в котором отпраздновал совместную игру на площадке с сыном Бронни Джеймсом во время матча открытия сезона против «Миннесоты».
«Голливуд не смог бы написать лучшего сценария, поэтому мы помогли им написать его и принесли им. История свершилась!» – написал Джеймс, опубликовал несколько совместных фотографий с Бронни.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети Леброна Джеймса
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