Леброн Джеймс: «Голливуд не смог бы написать лучшего сценария, поэтому мы помогли»

Леброн Джеймс отпраздновал в соцсетях совместную игру с Бронни.

Суперзвезда «Лейкерс » Леброн Джеймс опубликовал пост, в котором отпраздновал совместную игру на площадке с сыном Бронни Джеймсом во время матча открытия сезона против «Миннесоты».

«Голливуд не смог бы написать лучшего сценария, поэтому мы помогли им написать его и принесли им. История свершилась!» – написал Джеймс, опубликовал несколько совместных фотографий с Бронни.