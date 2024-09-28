«Панатинаикос» лидирует в Евролиге по среднему росту, у «Виллербана» самая высокая команда

Подсчитаны средний рост и возраст участников Евролиги-24/25.

Действующий чемпион турнира «Панатинаикос» собрал к предстоящему сезону самый высокий состав.

У «Олимпиакоса » и «Милана » нет игроков ниже 191 см, итальянцы еще и стали единственным клубом, в составе которого нет баскетболистов выше 208 см.

Средний рост команд Евролиги «Панатинаикос» – 201,53 см «Альба» – 201,07 см «Барселона» – 200,93 см «Олимпиакос» – 200,88 см «Партизан» – 200,63 см «Монако» – 200,29 см «Фенербахче» – 199,82 см «Анадолу Эфес» – 199,71 см «Бавария» – 199,5 см «Реал» – 199,46 см «Виртус» – 199,4 см «Милан» – 199,13 см «Баскония» – 198,92 см «Жальгирис» – 198,57 см «Париж» – 198,27 см «Виллербан» – 198 см «Црвена Звезда» – 197,94 см «Маккаби » – 197,85 см

Самой возрастной командой на старте сезона будет «Виллербан». Расположившаяся на втором месте «Црвена Звезда» лидирует по количеству игроков, которым уже исполнилось 30 лет – таких баскетболистов набралось 9.

У «Басконии» 30-летний юбилей еще не отметил ни один игрок.

Средний возраст команд «Виллербан» – 30,08 лет «Црвена Звезда» – 29,29 лет «Виртус» – 29,13 лет «Фенербахче» – 29,12 лет «Олимпиакос» – 29,0 лет «Монако» – 28,71 лет «Бавария» – 28,64 лет «Барселона» – 28,43 лет «Панатинаикос » – 28,27 лет «Милан» – 28,07 лет «Реал» – 28,0 лет «Жальгирис» – 28,0 лет «Маккаби» – 27,92 лет «Анадолу Эфес» – 27,71 лет «Париж» – 27,53 лет «Альба» – 25,64 лет «Баскония» – 25,31 лет «Партизан» – 25,0 лет

В топе самых высоких игроков пополнение – Бобан Марьянович вернулся в Европу из НБА и будет делить 2-е место с новобранцем «Барселоны» Юссуфой Фаллем.

Самые высокие игроки Крист Кумадже («Альба») – 223 см Юссуфа Фалль («Барселона»), Бобан Марьянович («Фенербахче») – 221 см Георгиос Папаяннис («Монако»), Эди Тавареш («Реал») – 220 см Мустафа Фалль («Олимпиакос») – 218 см Данко Бранкович («Бавария») – 217 см

Самые возрастные игроки Марко Белинелли («Виртус») – 38 лет, родился 25 марта 1986 года Брайант Данстон («Жальгирис») – 38 лет, 28 мая 1986 года Шарль Каюди («Виллербан») – 38 лет, 19 июля 1986 года Милош Теодосич («Црвена Звезда») – 37 лет, 19 марта 1987 года Фабьен Козер («Милан») – 37 лет, 16 июня 1987 года.