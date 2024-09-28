«Панатинаикос» лидирует в Евролиге по среднему росту, у «Виллербана» самая высокая команда
Действующий чемпион турнира «Панатинаикос» собрал к предстоящему сезону самый высокий состав.
У «Олимпиакоса» и «Милана» нет игроков ниже 191 см, итальянцы еще и стали единственным клубом, в составе которого нет баскетболистов выше 208 см.
Средний рост команд Евролиги«Панатинаикос» – 201,53 см«Альба» – 201,07 см«Барселона» – 200,93 см«Олимпиакос» – 200,88 см «Партизан» – 200,63 см«Монако» – 200,29 см«Фенербахче» – 199,82 см «Анадолу Эфес» – 199,71 см«Бавария» – 199,5 см«Реал» – 199,46 см«Виртус» – 199,4 см«Милан» – 199,13 см «Баскония» – 198,92 см«Жальгирис» – 198,57 см«Париж» – 198,27 см«Виллербан» – 198 см«Црвена Звезда» – 197,94 см«Маккаби» – 197,85 см
Самой возрастной командой на старте сезона будет «Виллербан». Расположившаяся на втором месте «Црвена Звезда» лидирует по количеству игроков, которым уже исполнилось 30 лет – таких баскетболистов набралось 9.
У «Басконии» 30-летний юбилей еще не отметил ни один игрок.
Средний возраст команд«Виллербан» – 30,08 лет«Црвена Звезда» – 29,29 лет«Виртус» – 29,13 лет«Фенербахче» – 29,12 лет«Олимпиакос» – 29,0 лет«Монако» – 28,71 лет«Бавария» – 28,64 лет«Барселона» – 28,43 лет«Панатинаикос» – 28,27 лет«Милан» – 28,07 лет«Реал» – 28,0 лет«Жальгирис» – 28,0 лет«Маккаби» – 27,92 лет«Анадолу Эфес» – 27,71 лет«Париж» – 27,53 лет«Альба» – 25,64 лет«Баскония» – 25,31 лет «Партизан» – 25,0 лет
В топе самых высоких игроков пополнение – Бобан Марьянович вернулся в Европу из НБА и будет делить 2-е место с новобранцем «Барселоны» Юссуфой Фаллем.
Самые высокие игрокиКрист Кумадже («Альба») – 223 смЮссуфа Фалль («Барселона»), Бобан Марьянович («Фенербахче») – 221 смГеоргиос Папаяннис («Монако»), Эди Тавареш («Реал») – 220 смМустафа Фалль («Олимпиакос») – 218 смДанко Бранкович («Бавария») – 217 см
Самые возрастные игрокиМарко Белинелли («Виртус») – 38 лет, родился 25 марта 1986 годаБрайант Данстон («Жальгирис») – 38 лет, 28 мая 1986 года Шарль Каюди («Виллербан») – 38 лет, 19 июля 1986 годаМилош Теодосич («Црвена Звезда») – 37 лет, 19 марта 1987 годаФабьен Козер («Милан») – 37 лет, 16 июня 1987 года.
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