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Миленко Богичевич: «Вернули в строй травмированных, это отразилось на качестве нашей игры»

Миленко Богичевич прокомментировал поражения «Автодора» от ЦСКА – 74:85.

«Поздравляю ЦСКА с победой и желаю удачи в сезоне. Считаю, что матч получился хорошим с точки зрения обеих команд. В какой-то момент мы показывали по-настоящему классный баскетбол.

Вернули в строй травмированных, на тренировках хватало игроков, и мы провели хорошую рабочую неделю. Это отразилось и на качестве нашей игры. При этом, конечно, нам понадобится больше времени для строительства команды», – отметил главный тренер «Автодора».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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Миленко Богичевич
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