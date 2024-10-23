Миленко Богичевич: «Вернули в строй травмированных, это отразилось на качестве нашей игры»

Миленко Богичевич прокомментировал поражения «Автодора» от ЦСКА – 74:85.

«Поздравляю ЦСКА с победой и желаю удачи в сезоне. Считаю, что матч получился хорошим с точки зрения обеих команд. В какой-то момент мы показывали по-настоящему классный баскетбол.

Вернули в строй травмированных, на тренировках хватало игроков, и мы провели хорошую рабочую неделю. Это отразилось и на качестве нашей игры. При этом, конечно, нам понадобится больше времени для строительства команды», – отметил главный тренер «Автодора ».