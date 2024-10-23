Миленко Богичевич: «Вернули в строй травмированных, это отразилось на качестве нашей игры»
Миленко Богичевич прокомментировал поражения «Автодора» от ЦСКА – 74:85.
«Поздравляю ЦСКА с победой и желаю удачи в сезоне. Считаю, что матч получился хорошим с точки зрения обеих команд. В какой-то момент мы показывали по-настоящему классный баскетбол.
Вернули в строй травмированных, на тренировках хватало игроков, и мы провели хорошую рабочую неделю. Это отразилось и на качестве нашей игры. При этом, конечно, нам понадобится больше времени для строительства команды», – отметил главный тренер «Автодора».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости