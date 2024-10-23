  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Андреас Пистиолис о победе над «Автодором»: «За счет защиты добились перелома и контроля над игрой»
1

Андреас Пистиолис о победе над «Автодором»: «За счет защиты добились перелома и контроля над игрой»

Андреас Пистиолис рассказал, за счет чего ЦСКА удалось обыграть «Автодор».

«Прежде всего, спасибо болельщикам, который пришли сегодня нас поддержать, пусть даже не в самый удобный день и время.

Что касается игры, поначалу не проявили правильного настроя. Начали с потери в первом же владении, которая обернулась легкими очками соперника, и нам понадобилось время, чтобы нащупать свою игру. За это время соперники почувствовали ритм и уверенность.

Надо отдать должное «Автодору», который наказывал нас за ошибки. Считаю, что тренер делает хорошую работу в нынешнем сезоне (как, впрочем, и в предыдущем). В итоге в борьбе продержались дольше соперника. Меня радует, что перелома и контроля над игрой добились за счет своей защиты, которая является нашей визитной карточкой», – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ЦСКА
logoЦСКА
logoАвтодор
logoЕдиная лига ВТБ
Андреас Пистиолис
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. 23 очка Аврамовича помогли ЦСКА обыграть «Автодор» дома, УНИКС победил «Парму» в гостях
16сегодня, 18:53
Алекса Аврамович: «Российские топ‑клубы с легкостью влились бы в число участников Евролиги»
1сегодня, 12:44
Андреас Пистиолис: «Автодор» может наказать, если не будем уважать игру»
1вчера, 18:22
Баста: «Я болельщик не только футбольного или баскетбольного ЦСКА, а вообще всех армейских команд»
3021 октября, 18:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Еврокубок. «Валенсия» в гостях обыграла «Тюрк Телеком», иерусалимский «Хапоэль» дома уступил «Клужу» и другие результаты
7 минут назад
Евролига. «Виртус» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Партизан» на выезде
110 минут назад
Шэмс Чарания: «Кавай Ленард будет отсутствовать несколько недель»
116 минут назад
Чарльз Баркли: «Позволить «Лейкерс» заполучить Далтона Кнехта было одной из самых больших глупостей, которые я когда-либо видел»
427 минут назад
НБА, скорее всего, начнет расследование в связи с неучастием Джоэла Эмбиида в матчах
451 минуту назад
Леброн Джеймс: «Голливуд не смог бы написать лучшего сценария, поэтому мы помогли»
759 минут назадФото
Николу Вучевича могут лишить гражданства Черногории
2сегодня, 19:18
Единая лига ВТБ. 23 очка Аврамовича помогли ЦСКА обыграть «Автодор» дома, УНИКС победил «Парму» в гостях
16сегодня, 18:53
Джон Салли о Роберте Пэрише: «Ты куришь и пьешь скотч, и при этом вот так избиваешь меня по всей площадке?»
2сегодня, 18:42
«Наркотики не делают различий». Ламар Одом предупредил Голливуд после отчета о вскрытии Лиама Пейна
3сегодня, 18:27
Ко всем новостям
Последние новости
Миленко Богичевич: «Вернули в строй травмированных, это отразилось на качестве нашей игры»
44 минуты назад
Кевин Хертер сыграет в первом матче сезона против «Миннесоты»
сегодня, 19:41
Михаил Беленицкий: «Ключом к победе над «Пармой» стала слаженная командная игра УНИКСа в нападении»
сегодня, 17:56
Евгений Пашутин: «Трехочковые УНИКСа решили исход матча»
сегодня, 17:52
Велимир Перасович: «Из-за неудачи с «Локо» частично утратили уверенность в себе»
2сегодня, 17:48
Дэмиан Лиллард: «Люди знают, насколько я чертовски хорош»
5сегодня, 17:43
Суперкубок России. Женщины. УГМК играет с «Никой»
сегодня, 16:55
Виктор Оладипо: «У «Майами» всегда есть шанс победить»
1сегодня, 16:34
«У него теперь несколько машин». Леброн Джеймс посмеялся над сыном и рекламой Nike
4сегодня, 16:30
Кендрик Перкинс о «Бостоне»: «Одна из величайших атакующих команд, которые я когда-либо видел в НБА»
4сегодня, 16:21