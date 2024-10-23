Андреас Пистиолис о победе над «Автодором»: «За счет защиты добились перелома и контроля над игрой»
Андреас Пистиолис рассказал, за счет чего ЦСКА удалось обыграть «Автодор».
«Прежде всего, спасибо болельщикам, который пришли сегодня нас поддержать, пусть даже не в самый удобный день и время.
Что касается игры, поначалу не проявили правильного настроя. Начали с потери в первом же владении, которая обернулась легкими очками соперника, и нам понадобилось время, чтобы нащупать свою игру. За это время соперники почувствовали ритм и уверенность.
Надо отдать должное «Автодору», который наказывал нас за ошибки. Считаю, что тренер делает хорошую работу в нынешнем сезоне (как, впрочем, и в предыдущем). В итоге в борьбе продержались дольше соперника. Меня радует, что перелома и контроля над игрой добились за счет своей защиты, которая является нашей визитной карточкой», – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ЦСКА
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