Андреас Пистиолис о победе над «Автодором»: «За счет защиты добились перелома и контроля над игрой»

Андреас Пистиолис рассказал, за счет чего ЦСКА удалось обыграть «Автодор».

«Прежде всего, спасибо болельщикам, который пришли сегодня нас поддержать, пусть даже не в самый удобный день и время.

Что касается игры, поначалу не проявили правильного настроя. Начали с потери в первом же владении, которая обернулась легкими очками соперника, и нам понадобилось время, чтобы нащупать свою игру. За это время соперники почувствовали ритм и уверенность.

Надо отдать должное «Автодору », который наказывал нас за ошибки. Считаю, что тренер делает хорошую работу в нынешнем сезоне (как, впрочем, и в предыдущем). В итоге в борьбе продержались дольше соперника. Меня радует, что перелома и контроля над игрой добились за счет своей защиты, которая является нашей визитной карточкой», – сказал главный тренер ЦСКА .