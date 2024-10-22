Андреас Пистиолис: «Автодор» может наказать, если не будем уважать игру»

Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от завтрашнего матча против «Автодора».

«Автодор » — команда, которая играет интенсивно и жестко на обеих половинах площадки, они хорошо подбирают и защищаются.

Несмотря на травмы, они остаются опасным соперником, который может наказать, если мы не будем уважать игру. Поэтому мы должны быть на 100 процентов сосредоточены на предстоящем матче», – отметил главный тренер ЦСКА .