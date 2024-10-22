Андреас Пистиолис: «Автодор» может наказать, если не будем уважать игру»
Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от завтрашнего матча против «Автодора».
«Автодор» — команда, которая играет интенсивно и жестко на обеих половинах площадки, они хорошо подбирают и защищаются.
Несмотря на травмы, они остаются опасным соперником, который может наказать, если мы не будем уважать игру. Поэтому мы должны быть на 100 процентов сосредоточены на предстоящем матче», – отметил главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ЦСКА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости